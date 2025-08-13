Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Ο Πούτιν μπλοφάρει - Θα σεβαστούμε το Σύνταγμα για την εδαφική μας ακεραιότητα

Ο Μακρόν δήλωσε ακόμα, ότι είναι «θετικό» το γεγονός ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διάλογο, αλλά πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να «ακούγεται» όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την ήπειρο, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.Παράλληλα, σε ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν,έκανε λόγο για μια «καλή συνομιλία» με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, προσθέτοντας πως «Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ενίσχυσαν την κοινή τους θέση για την Ουκρανία», ενώ συμπλήρωσε πως «κανείς δεν θέλει περισσότερο από εμάς μια ειρήνη διαρκείας».