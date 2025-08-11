Η easyJet έθεσε σε διαθεσιμότητα πιλότο που περιφερόταν γυμνός σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Πράσινο Ακρωτήρι

Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο, η αεροπορική εταιρεία τον έθεσε σε διαθεσιμότητα και κάλεσε έναν αντικαταστάτη πιλότο
Ένας πιλότος της αεροπορικής εταιρείας easyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή έρευνας των Αρχών, μετά από καταγγελίες ότι περιφερόταν γυμνός σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Αφρικής - μετά από μία νυχτερινή έξοδο.
Σύμφωνα με την Sun, ο πιλότος εθεάθη γυμνός στην ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο νησί του Ατλαντικού, στο Πράσινο Ακρωτήρι, νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης.
O πιλότος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έπινε αλκοόλ στο μπαρ του Meliá Dunas Beach Resort and Spa από το προηγούμενο βράδυ, όπως υποστήριξαν στο ειδησεογραφικό μέσο μάρτυρες, ενώ στις 2.30 π.μ. έβγαλε όλα τα ρούχα του και μπήκε στον χώρο της ρεσεψιόν, πριν μετακινηθεί στο γυμναστήριο και το σπα.
Ο άνδρας επρόκειτο να μεταφέρει επιβάτες από το Πράσινο Ακρωτήρι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο Σάσεξ, την περασμένη Τετάρτη.
Μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο, η αεροπορική εταιρεία τον έθεσε σε διαθεσιμότητα και κάλεσε έναν αντικαταστάτη πιλότο.
Πηγή της easyJet δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Όποιος είδε τον πιλότο να χοροπηδά γυμνός τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας πριν από την πτήση, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με αυτόν στα χειριστήρια».
