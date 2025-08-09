Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ιταλία: Φρίκη για 19χρονη Μαροκινή - Τρεις Τυνήσιοι τη βίασαν ομαδικά αφού απείλησαν με μαχαίρι τον σύντροφό της
Ιταλία: Φρίκη για 19χρονη Μαροκινή - Τρεις Τυνήσιοι τη βίασαν ομαδικά αφού απείλησαν με μαχαίρι τον σύντροφό της
Και οι τρεις συλληφθέντες, 19 και 20 ετών, είχαν «παρελθόν» με ληστείες, κλοπές και καταδίκες
Στη σύλληψη τριών ανδρών από την Τυνησία για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης Μαροκινής σε κτήριο εγκαταλελειμμένου αεροδρομίου στην Πάντοβα στις 8 Ιουλου προχώρησε η αστυνομία της Ιταλίας.
Η περιπέτεια για την 19χρονη από το Μαρόκο ξεκίνησε όταν μαζί με τον 22χρονο Αλγερινό σύντροφό της επέλεξαν το κτήριο κοντά στο πρώην αεροδρόμιο «Τζίνο Αλέγκρι» για να περάσουν τη νύχτα καθώς είχαν χάσει το τελευταίο δρομολόγιο για την Ισπανία όπου κατοικούσαν.
Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας τους ξύπνησαν οι τρεις Βορειοαφρικανοί οι οποίοι έτρεψαν σε φυγή τον 22χρονο αφού τον απείλησαν με μαχαίρι.
Αφού έμειναν μόνοι τους με την 19χρονη, αρχικά της πήραν το κινητό τηλέφωνο και 25 ευρώ που είχε στην τσάντα της και στη συνέχεια την έσυραν σε άλλο κτήριο όπου οι δύο εξ αυτών τη βίασαν ενώ ο τρίτος κρατούσε τσίλιες.
Μετά την καταγγελία που υπέβαλε το ζευγάρι, αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και συνέλαβαν τους τρεις Τυνήσιους στις 19 Ιουλίου, την 1η Αυγούστου και στις 6 Αυγούστου.
Όπως προέκυψε ο πρώτος από τους τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 19 ετών, είχε συλληφθεί το 2024 για ληστεία ανηλίκου και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 7 μήνες φυλάκιση. Αφού απέδρασε από τη φυλακή, διέπραξε εκ νέου ληστείας στην Πάντοβα μεταξύ Ιουνίου 2024 και Μαΐου 2025.
Ο δεύτερος ύποπτος, γεννημένος το 2005, είχε καταδικαστεί για αποδοχή κλεμμένων ποδηλάτων στην Πάντοβα και ο τρίτος ύποπτος, επίσης 19 ετών, είχε καταδικαστεί για ληστεία και επίθεση, καθώς και για διακεκριμένη κλοπή από σούπερ μάρκετ.
Το εγκληματικό παρελθόν των τριών συλληφθέντων για τον ομαδικό βιασμό
