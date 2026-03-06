Οι 10 πιο θανατηφόροι ιοί στον κόσμο που μεταδίδονται από ζώα, η λύσσα στην κορυφή

Από τους αιμορραγικούς πυρετούς έως τη γρίπη των πτηνών, οι ζωονόσοι υπενθυμίζουν ότι ακόμη και σπάνια κρούσματα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες