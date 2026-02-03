Ρόδος: Είδος ξενικού υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνι
ΖΩΗ
Ρόδος Σαλιγκάρια

Ρόδος: Είδος ξενικού υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνι

Η παρουσία του -σύμφωνα με τη μελέτη- υπογραμμίζει τον κίνδυνο εισαγωγής ξενικών ειδών μέσω ενυδρείων και του εμπορίου κατοικίδιων ζώων

Ρόδος: Είδος ξενικού υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνι
Επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου - Ενυδρείου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) κατέγραψαν ένα νέο ξενικό είδος υδρόβιο σαλιγκαριού, σε πάρκο εντός της πόλεως Ρόδου.

Πρόκειται για το ξενικό είδος Melanoides tuberculat. Η παρουσία του -σύμφωνα με τη μελέτη- υπογραμμίζει τον κίνδυνο εισαγωγής ξενικών ειδών μέσω ενυδρείων και του εμπορίου κατοικίδιων ζώων.

Το πάρκο Ροδίνι φιλοξενεί ήδη άλλα ξενικά είδη όπως γαστερόποδα, νεροχελώνες και ψάρια και η συνεχής παρακολούθησή τους είναι κρίσιμη για την προστασία τής τοπικής βιοποικιλότητας και την πρόληψη βιολογικών εισβολών.

Οι περιοδικές παρατηρήσεις ζωντανών ατόμων δείχνουν ότι το είδος μπορεί να επιβιώσει προσωρινά, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί μόνιμα.

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης