Από τη διάγνωση έως την ανάρρωση: Το «ταξίδι» μιας ασθενούς με μηνιγγίωμα

Κλείσιμο

Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Αθηνάς, μιας γυναίκας που αντιμετώπισε τη διάγνωση μηνιγγιώματος με δύναμη, ηρεμία και αποφασιστικότητα.«Πριν μερικά χρόνια πήγα στον γιατρό επειδή είχα παράξενους πονοκεφάλους και μερικές φορές ζαλάδες», θυμάται η κυρία Αθηνά. «Δεν ήταν έντονα συμπτώματα, αλλά ήταν επίμονα και με έκαναν να ανησυχήσω».Ο νευρολόγος της συνέστησε μαγνητική τομογραφία (MRI). Η απεικόνιση έδειξε ένα μηνιγγίωμα κοντά στον μετωπιαίο λοβό, μια αρκετά συχνή εντόπιση για αυτούς τους όγκους.Τα μηνιγγιώματα αποτελούν τον πιο συχνό πρωτοπαθή όγκο του εγκεφάλου, καλύπτοντας περίπου το 30% των περιστατικών. Συχνά ανακαλύπτονται τυχαία, κατά τη διερεύνηση άσχετων προβλημάτων. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος και τη θέση του όγκου και μπορεί να περιλαμβάνουν:πονοκεφάλουςδιαταραχές όρασηςδυσκολίες μνήμηςαδυναμία σε άκρακρίσεις (σπασμούς)Για την κυρία Αθηνά, οι πονοκέφαλοι και η ζάλη ήταν τα πρώτα, διακριτικά σημάδια.«Ο νευροχειρουργός μου εξήγησε ότι ο όγκος ήταν καλοήθης και σχετικά μικρός και δεν προκαλούσε σημαντικά προβλήματα, οπότε η επέμβαση δεν ήταν άμεσα απαραίτητη». Αντί γι’ αυτό προτάθηκε τακτική παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία. Η συντηρητική αυτή τακτική, γνωστή ως «παρακολούθηση», είναι συνηθισμένη σε μικρά, ασυμπτωματικά μηνιγγιώματα. Στόχος είναι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του όγκου και η παρέμβαση μόνο αν υπάρξει αλλαγή.Για δύο χρόνια, οι μαγνητικές τομογραφίες έδειχναν σταθερή εικόνα και η ζωή της κυρίας Αθηνάς συνέχισε κανονικά. Μέχρι που σε έναν επανέλεγχο σημειώθηκε αύξηση του όγκου. «Παρατήρησα ότι οι πονοκέφαλοι έγιναν πιο συχνοί και δυσκολευόμουν λίγο να συγκεντρωθώ. Τότε οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν η στιγμή να συζητήσουμε για χειρουργείο».