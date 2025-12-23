Φάρμακα παχυσαρκίας: Τι συμβαίνει μετά τη διακοπή τους – Δύο διαφορετικές ιστορίες

Δύο γυναίκες, με δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες αλλά τον ίδιο στόχο - να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν - περιγράφουν την εμπειρία τους μετά τη διακοπή της αγωγής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας