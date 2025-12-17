Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά
Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά

Η ακρίβεια του τεστ αξιολογήθηκε σε 97 δείγματα στο Johns Hopkins University, με αποτελέσματα που συμφώνησαν 100% με τις εργαστηριακές μεθόδους

Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Νέο γρήγορο τεστ που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Northwestern «υπόσχεται» να δείξει μέσα σε περίπου 15 λεπτά αν κάποιος έχει ενεργή λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), χρόνος που, όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο The Journal of Infectious Diseases, θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο διάγνωσης και έναρξης της θεραπείας.

Η βασική καινοτομία είναι ότι η εξέταση μπορεί να γίνει επιτόπου, κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση άμεσα και να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεραπεία, πριν ο ασθενής αποχωρήσει από το ιατρείο, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που συχνά οδηγούν σε απώλεια παρακολούθησης.

Η Δρ. Claudia Hawkins υπογράμμισε ότι ένα τόσο γρήγορο και απλοποιημένο τεστ έχει τη δυναμική να ενισχύσει καθοριστικά την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. «Θα μπορούσαν να προληφθούν σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με το ήπαρ σε ανθρώπους που παραμένουν χωρίς θεραπεία».

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η νέα μέθοδος είναι έως και 75% ταχύτερη από το ήδη διαθέσιμο rapid τεστ. Για σύγκριση, το τεστ Xpert HCV δίνει αποτέλεσμα σε περίπου 40-60 λεπτά. Όσον αφορά την αξιοπιστία του, αξιολογήθηκε από συνεργάτες στο Johns Hopkins University, με 97 δείγματα αίματος. Όπως αναφέρεται, τα αποτελέσματα συμφώνησαν στο 100% με τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Τεχνολογικά, το τεστ «τρέχει» δείγματα αίματος σε μια συσκευή που ονομάζεται DASH (Diagnostic Analyzer for Specific Hybridization). Η εν λόγω πλατφόρμα είχε σχεδιαστεί (και) για ανίχνευση της COVID-19 από ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, αλλά τώρα προσαρμόστηκε, ώστε να υποστηρίζει τον έλεγχο για HCV. Η Sally McFall, η επικεφαλής ερευνήτρια, σημείωσε ότι «στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα πραγματοποιείται στον τόπο παροχής φροντίδας κατά την επίσκεψη ενός ασθενούς. Αυτό θα επιτρέπει τόσο τη διάγνωση όσο και τον θεραπευτικό σχεδιασμό την ίδια ημέρα, ενισχύοντας τις προσπάθειες εξάλειψης της νόσου».


Ανάγκη για (πιο) άμεση διάγνωση

Η ηπατίτιδα C εκτιμάται ότι αφορά περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συνδέεται με περίπου 242.000 θανάτους ετησίως, κυρίως λόγω κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος. Παρότι η λοίμωξη είναι θεραπεύσιμη με φαρμακευτική αγωγή διάρκειας 8 έως 12 εβδομάδων, τα ποσοστά θεραπείας παραμένουν χαμηλά σε πολλές χώρες, εν μέρει επειδή η διάγνωση συχνά «κολλάει» σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα τεστ 15 λεπτών μπορεί να λειτουργήσει ως «επιταχυντής», ειδικά σε πληθυσμούς με περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστηριακές υπηρεσίες, και να στηρίξει πιο αποτελεσματικά τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για εξάλειψη της νόσου έως το 2030.

Πηγή: ygeiamou.gr
