Πόνος στη σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

Ο πόνος στη σπονδυλική στήλη αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης σε ιατρείο και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων





«Οι περισσότεροι ασθενείς περιγράφουν έναν πόνο στη μέση ή τον αυχένα που μπορεί να εμφανίζεται κατά διαστήματα ή να είναι συνεχής. Συνήθως υποχωρεί με ανάπαυση και συντηρητική θεραπεία, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που τα συμπτώματα επιμένουν ή συνοδεύονται από ανησυχητικά σημεία:





-Πόνος που επιδεινώνεται τη νύχτα

-Μουδιάσματα, μυρμήγκιασμα ή αίσθημα «καψίματος» στα χέρια ή τα πόδια



-Απώλεια ελέγχου ούρησης ή αφόδευσης



Τα παραπάνω ενδέχεται να υποκρύπτουν σοβαρότερη παθολογία και χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης», επισημαίνει ο κ. Σκεύος Πουλλάς Νευροχειρουργός, Διευθυντής Β' Νευροχειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General και συνεχίζει:



Συχνότερες αιτίες οσφυαλγίας



-Στένωση σπονδυλικού σωλήνα

-Εκφυλιστική νόσος της σπονδυλικής στήλης

-Συμφύσεις

-Ελεύθερο δισκικό υλικό

-Φλεγμονή στις νευρικές ρίζες

-Σύνδρομο αποτυχημένης χειρουργικής επέμβασης της οσφυϊκής μοίρας

-Κυστικές βλάβες (κύστη Tarlov, αραχνοειδής κύστη κ.λπ.)

-Όγκοι σπονδυλικού σωλήνα (βιοψία)

-Λιπωμάτωση του επισκληριδίου χώρου



Η ακριβής διάγνωση βασίζεται στη λήψη ιστορικού, στη φυσική εξέταση και σε απεικονιστικές εξετάσεις όπως μαγνητική (MRI) και αξονική (CT) τομογραφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν αρκούν και εφαρμόζονται επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές, όπως δισκογράφημα και επισκληριδογραφία, οι οποίες επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμού της βλάβης.



Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές



«Η αντιμετώπιση του πόνου εξατομικεύεται, ανάλογα με τη διάγνωση, τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τις ανάγκες του ασθενούς. Οι συντηρητικές θεραπείες, όπως η φαρμακευτική αγωγή, η φυσικοθεραπεία, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και η απώλεια βάρους αποτελούν το πρώτο βήμα.

Όταν αυτές δεν επαρκούν και τα συμπτώματα εμμένουν, οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των κλασικών χειρουργικών μεθόδων. Η χρήση ενδοσκοπίων, laser και εξειδικευμένων τεχνολογιών επιτρέπει στους ειδικούς να έχουν άμεση οπτική της βλάβης, να αποφεύγεται η καταστροφή υγιών ιστών και να μειώνεται η μετεγχειρητική νοσηρότητα.

Οι τεχνικές αυτές δεν περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή της σπονδυλικής στήλης και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλαπλά επίπεδα, διαγιγνώσκοντας και θεραπεύοντας ταυτόχρονα παθολογίες που συχνά δεν ανιχνεύονται από τις απλές εξετάσεις», προσθέτει ο ειδικός.



Επιλογή της επεμβατικής ενδοσκοπικής χειρουργικής



«Η επεμβατική ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης είναι μία σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Επιλέγεται από τον εξειδικευμένο χειρουργό της Σπονδυλικής Στήλης με βάση σαφή και αυστηρά κριτήρια ενδείξεων. Όταν εφαρμόζεται συνδυάζει διάγνωση και θεραπεία με μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερη επιβάρυνση για τον ασθενή. Τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι:



-Λιγότερο τραυματική μέθοδος

-Άμεση ανάνηψη από την επέμβαση

-Διαγιγνώσκει και θεραπεύει προβλήματα που δεν ανιχνεύει η MRI

-Τεχνική πολλαπλών επιπέδων

-Δεν δημιουργεί ουλώδη ιστό

-Υψηλό κοινωνικο-οικονομικό όφελος



Στο πλαίσιο της εξέλιξης των τεχνολογιών, η Β’ Νευροχειρουργική Κλινική του Metropolitan General εφαρμόζει αυτές τις μεθόδους από το 1998, με τη χρήση άκαμπτων ενδοσκοπίων και από το 2002 με τη χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ενδοσκοπικές επεμβάσεις, κυρίως για εκφυλιστικές παθήσεις, όγκους, συγγενείς κύστεις και χρόνιο πόνο, με τη μέθοδο να κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της» αναφέρει.



Όταν ο πόνος δεν πρέπει να υποτιμάται



«Ο πόνος στη σπονδυλική στήλη δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχολογική υγεία. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις νέες ελάχιστα επεμβατικές λύσεις, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Συμβουλευτείτε έγκαιρα τον γιατρό σας για να αξιολογηθεί η κατάστασή σας και να σχεδιάσετε μαζί την κατάλληλη θεραπεία για εσάς», καταλήγει ο κ. Πουλλάς.