Δύο κεραμίστες της Σκύρου μεταμορφώνουν την παράδοση σε αφήγημα γεμάτο καλλιτεχνικές αναφορές

Υπάρχουν προορισμοί όπου η έννοια της αυθεντικότητας προβάλλεται ως εύκολο εργαλείο μάρκετινγκ και συχνά μοιάζει με μια καλά επιμελημένη εικόνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άλλοι, όπου η ίδια αυτή έννοια, το γνήσιο και το αυθεντικό, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας τους, μια αβίαστη καθημερινότητα μέσα στην οποία ο τόπος πορεύεται χρονικά, που οι κάτοικοι τιμούν και διαφυλάσσουν και που οι επισκέπτες έχουν την τύχη να εισπράττουν ως μοναδική εμπειρία. Στην κατηγορία αυτή ανήκει αναντίρρητα η Σκύρος – τυπικά το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Σποράδων, ουσιαστικά το νησί των ζωντανών παραδόσεων και της σπουδαίας λαογραφίαςΕδώ, η διαφύλαξη και η ανάδειξη όλων των εκφάνσεων της σκυριανής ιστορίας, των ηθών και εθίμων του νησιού, είναι τρόπος ζωής που δεν σημαίνει προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά δημιουργεί σύγχρονα αποτυπώματα πολιτιστικής μνήμης. Με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους αντιπροσωπευτικότερους κλάδους χειροτεχνίας της Σκύρου, η τέχνη της κεραμικής συνομιλεί με τις ιστορικές αναφορές, τις μνήμες και την κουλτούρα του τόπου, παραμένοντας εδώ και αιώνες μια αξιοθαύμαστη, ολοζώντανη παράδοση που τιμάται περήφανα από γενιά σε γενιά.