Ανακαλύπτοντας το Κισινάου: Η καρδιά της Μολδαβίας

Περίπου στο κέντρο της Μολδαβίας βρίσκεται το Κισινάου, η πρωτεύουσα της χώρας. Η πρώτη τεκμηριωμένη αναφορά του οικισμού, με το σημερινό του όνομα, ανάγεται στον 15ο αιώνα, ενώ πρόκειται αναμφίβολα για μια πόλη με ενδιαφέρουσα και ταραχώδη ιστορική διαδρομή. Στα μέσα του 17ου αιώνα πέρασε στα χέρια του μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής στο Ιάσιο, μετά από παραχώρηση του Βασίλε Λούπου, άρχοντα της Μολδαβίας. Το 1739 κάηκε από τον οθωμανικό στρατό, ενώ το 1812 προσαρτήθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και άρχισε σταδιακά να απορροφά ως προάστια τα γύρω χωριά.

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε στα εδάφη της Ρουμανίας και συνέχισε να αναπτύσσεται σε ρουμανικό ύφος, αποκτώντας περισσότερα σχολεία, τυπογραφεία, βιβλιοθήκες και θέατρα, ενώ άρχισαν να λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, όπως ο πρώτος μηχανοποιημένος μύλος και εργοστάσια ψωμιού, αλλαντικών, γλυκισμάτων, υποδημάτων, πλεκτών και γούνας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η πόλη υπέστη μεγάλες καταστροφές και αναδύθηκε ξανά μέσα από τις στάχτες της, ενώ μετά το τέλος του πέρασε ξανά υπό σοβιετική κυριαρχία. Το 1991, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η Μολδαβία απέκτησε την ανεξαρτησία της.