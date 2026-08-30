9 ξεχωριστές παραλίες της ηπειρωτικής Ελλάδας για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού

Είναι κάποιες παραλίες στην ηπειρωτική Ελλάδα που και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτές στα νησιά και που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε τουλάχιστον μια φορά καθώς έχουν συγκλονιστικά νερά και πανέμορφο τοπίο.

Λίχνος – Θεσπρωτία

Στα δυτικά, στη γειτονιά της Πάργας υπάρχει μια πανέμορφη παραλία με καταπράσινο φόντο, ο Λίχνος. Μεγάλη, οργανωμένη, που έχει όμως και ελεύθερο χώρο, με φανταστικά σμαραγδένια νερά, είναι από τις καλύτερες παραλίες της περιοχής. Αν έχετε διάθεση για εξερεύνηση και είστε καλός κολυμβητής ή έχετε βαρκάκι ή έστω ένα sup -επίσης νοικιάζονται και θαλάσσια ποδήλατα- μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σπηλιά της Αφροδίτης που βρίσκεται περίπου 500 μ. από την παραλία.

Καλόγρια – Αχαΐα

Παραμένοντας στη δυτική πλευρά αλλά αρκετά πιο νότια, συναντάμε την αμμουδερή παραλία της Καλόγριας στην Αχαΐα που απλώνεται ακριβώς μπροστά από το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Εδώ όχι μόνο κάνετε το μπάνιο σας στα υπέροχα νερά του Ιονίου αλλά έχετε φόντο ένα πανέμορφο καταπράσινο δάσος αλλά και έναν σπάνιο βιότοπο για να εξερευνήσετε. Μάλιστα, στη βορινή άκρη της εκβάλει και ο Λάρισσος ποταμός για να πλατσουρίζετε σαν παιδάκια σε πιο δροσερά νερά. Σε τμήματά της είναι οργανωμένη αλλά έχει άπλετο χώρο για να απλώσετε την πετσετούλα σας και να στήσετε την ομπρελίτσα σας.



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