Οι προβολείς στο Εδιμβούργο για τη «Θάλασσα από γυαλί»
Οι προβολείς στο Εδιμβούργο για τη «Θάλασσα από γυαλί»
Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Εδιμβούργου κάνει η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξη Αλεξίου, «Θάλασσα από γυαλί».
«Πρόσεχε μην ξεγελαστείς από τη θαλασσινή αυτή ηρεμία και τα πολύχρωμά της πουλιά και ψάρια, η θάλασσα λέει αλήθεια μόνο όταν είναι φουρτουνιασμένη», γράφει ο Ιρανός ποιητής Ziya Movahed στο ποίημά του «Θαλασσινή προειδοποίηση». Τι είδους προειδοποίηση συνάδει με την εποχή μας; Για την πραγματικότητα που εκτυλίσσεται γύρω μας και ενίοτε καλύπτεται ή εκλείπουν οι λέξεις εκείνες που θα αφηγηθούν την όποια τρικυμιώδη κατάσταση. Επίκειται επαγρύπνηση και αυτή μπορεί να επιτευχθεί με όποιον τρόπο, σημαντική είναι –κάθε φορά– η προσέγγιση.
Με όχημα τη διερευνητική του ματιά και με εργαλείο την κινηματογραφική του γλώσσα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου συνθέτει μια «θάλασσα από γυαλί» στην οποία παραθέτει τον άνθρωπο και το θαλασσινό στοιχείο για να θέσει επί τάπητος φαινόμενα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία: την ενδοοικογενειακή βία και την καταπίεση, με φόντο το τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Με όχημα τη διερευνητική του ματιά και με εργαλείο την κινηματογραφική του γλώσσα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου συνθέτει μια «θάλασσα από γυαλί» στην οποία παραθέτει τον άνθρωπο και το θαλασσινό στοιχείο για να θέσει επί τάπητος φαινόμενα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία: την ενδοοικογενειακή βία και την καταπίεση, με φόντο το τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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