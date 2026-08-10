«Χαλάρωση, βόλτα, φαγητό και πάφλασμα»: Η Λευκάδα του ηθοποιού Χάρη Χιώτη

Για ένα σημείο στον χάρτη όπου βρίσκεται ένα νησί που δεν χρειάζεται πλοίο για να φτάσεις, αλλά παραμένει, με όλη τη σημασία της λέξης, νησί. Ο Χάρης Χιώτης γράφει για τη Λευκάδα.