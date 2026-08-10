«Χαλάρωση, βόλτα, φαγητό και πάφλασμα»: Η Λευκάδα του ηθοποιού Χάρη Χιώτη
«Χαλάρωση, βόλτα, φαγητό και πάφλασμα»: Η Λευκάδα του ηθοποιού Χάρη Χιώτη
Για ένα σημείο στον χάρτη όπου βρίσκεται ένα νησί που δεν χρειάζεται πλοίο για να φτάσεις, αλλά παραμένει, με όλη τη σημασία της λέξης, νησί. Ο Χάρης Χιώτης γράφει για τη Λευκάδα.
Η Λευκάδα είναι ένας τόπος με τον οποίο, χωρίς να το επιδιώξω, είχα έρθει σε επαφή από πολύ μικρός, μέσα από τις διηγήσεις του φίλου μου, του Ντίνου, για τον οποίο ήταν το αγαπημένο μέρος των διακοπών του. Τα καλοκαίρια, όταν είσαι μικρός, είναι μαγικά, ακριβώς δηλαδή όπως πρέπει να είναι και τα καλοκαίρια όταν μεγαλώνεις. Σε αυτά τα καλοκαίρια χρωστάμε πολλά και το καταλαβαίνουμε αργότερα. Σε αυτά τα καλοκαίρια μου, λοιπόν, γνώρισα και εγώ τη Λευκάδα, χωρίς όμως να έχω βρεθεί ποτέ εκεί.
Ο Ντίνος, κάθε φορά που γύριζε από τις διακοπές του, μου μιλούσε για ένα μέρος μαγικό, με γαλαζοπράσινα νερά και δρόμους και δρομάκια βγαλμένα από βιβλία. Μου περιέγραφε εικόνες που έμοιαζαν με ζωγραφιές, μέσα στις οποίες ένιωθες πως όλα μπορούσαν να συμβούν. Σίγουρα σε αυτό έπαιζαν ρόλο και η παιδική φαντασία και εκείνη η αίσθηση αθανασίας που συνοδεύει τα παιδικά καλοκαίρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ο Ντίνος, κάθε φορά που γύριζε από τις διακοπές του, μου μιλούσε για ένα μέρος μαγικό, με γαλαζοπράσινα νερά και δρόμους και δρομάκια βγαλμένα από βιβλία. Μου περιέγραφε εικόνες που έμοιαζαν με ζωγραφιές, μέσα στις οποίες ένιωθες πως όλα μπορούσαν να συμβούν. Σίγουρα σε αυτό έπαιζαν ρόλο και η παιδική φαντασία και εκείνη η αίσθηση αθανασίας που συνοδεύει τα παιδικά καλοκαίρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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