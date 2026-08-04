Αποστολή στη Χίο: Ένα 24ωρο στην πόλη της
Αποστολή στη Χίο: Ένα 24ωρο στην πόλη της
Η Χίος ξεδιπλώνεται μέσα από το λιμάνι, την αγορά, το Κάστρο, τις γεύσεις και τις μικρές ιστορίες της καθημερινής ζωής.
Το πλοίο μπαίνει στο λιμάνι της Χίου τις πρώτες πρωινές ώρες, με το φως ακόμα γκρίζο. Η προκυμαία ξυπνά. Τα καφέ ανοίγουν τις τέντες τους, ένας ψαράς ξεφορτώνει τα δίχτυα, κάποιος σέρνει καρέκλες έξω από ένα μαγαζί που πουλάει μαστίχα σε κάθε πιθανή εκδοχή.
Μαζί με τον φίλο και συνεργάτη, τον φωτογράφο Κωνσταντίνο Σοφικίτη, περπατάμε στα στενά. Από το πρώτο κιόλας λεπτό, κυνηγά το πρωινό φως που πέφτει πάνω στις προσόψεις των κτηρίων. Το φως περνά λοξά ανάμεσα στα μπαλκόνια και αυτή η ιδιαίτερη όψη του διαρκεί μόλις μία ώρα.
Περπατάμε αργά, αφήνουμε πίσω τα νεοκλασικά της παραλιακής και στρίβουμε προς τα μέσα, εκεί όπου ο αστικός ιστός πυκνώνει και τα σοκάκια στενεύουν. Από ψηλά, η πόλη μοιάζει με μια θάλασσα από κεραμοσκεπές που κατηφορίζουν ως το νερό. Το είδαμε αργότερα σε ένα πλάνο από το drone που τράβηξε ο Κωνσταντίνος, και τότε γίνεται αμέσως σαφές γιατί η αρχοντιά της Χίου δεν μπορεί να χωρέσει σε μία φωτογραφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μαζί με τον φίλο και συνεργάτη, τον φωτογράφο Κωνσταντίνο Σοφικίτη, περπατάμε στα στενά. Από το πρώτο κιόλας λεπτό, κυνηγά το πρωινό φως που πέφτει πάνω στις προσόψεις των κτηρίων. Το φως περνά λοξά ανάμεσα στα μπαλκόνια και αυτή η ιδιαίτερη όψη του διαρκεί μόλις μία ώρα.
Περπατάμε αργά, αφήνουμε πίσω τα νεοκλασικά της παραλιακής και στρίβουμε προς τα μέσα, εκεί όπου ο αστικός ιστός πυκνώνει και τα σοκάκια στενεύουν. Από ψηλά, η πόλη μοιάζει με μια θάλασσα από κεραμοσκεπές που κατηφορίζουν ως το νερό. Το είδαμε αργότερα σε ένα πλάνο από το drone που τράβηξε ο Κωνσταντίνος, και τότε γίνεται αμέσως σαφές γιατί η αρχοντιά της Χίου δεν μπορεί να χωρέσει σε μία φωτογραφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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