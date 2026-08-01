Όαση Φαγιούμ: Το θέρετρο των φαραώ με τα κρυμμένα μυστικά της ερήμου

Μια βαθυγάλαζη λίμνη χωρίζει την Δυτική Έρημο με το χρυσοκίτρινο χρώμα της άμμου, από την Φαγιούμ και το πράσινο των χιλιάδων φοινίκων. Προσεγγίζοντας την πανάρχαια και μεγαλύτερη σε έκταση όαση της Αιγύπτου είναι δύσκολο να φανταστείς πως συνδυάζει την παλαιοντολογία με την άγρια ομορφιά της ερήμου, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από λίμνες, αμμόλοφους, καταρράκτες, κανάλια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αρχαία μνημεία.

Η γνωστή από τον Ηρόδοτο Κροκοδείλων πόλις, η Αρσινόη των Πτολεμαίων υπήρξε κορυφαίο κέντρο λατρείας του θεού Σομπέκ (κροκόδειλου) του θεού της γονιμότητας που αναδυόταν από τα σκοτεινά νερά του Νείλου. Σήμερα οι λίμνες της δεν έχουν κροκόδειλους, την θέση τους έχουν πάρει τα πουλιά, όμως η όαση παραμένει εξαιρετικά γόνιμη χάρις στο ζωοδότη ποταμό Νείλο και την πλούσια λάσπη του που απιθώνεται πάνω στο γυμνό σώμα της. Το πανάρχαιο φυσικό κανάλι Bahr Yussef του Νείλου που τροφοδοτεί την λίμνη Καρούν της όασης, μετά από τα τεχνικά έργα με τα οποία ενισχύθηκε την εποχή των φαραωνικών βασιλείων, έχει μετατρέψει σε μια τεράστια καταπράσινη λεκάνη την αιγυπτιακή έρημο. Ο «κήπος της Αιγύπτου», όπως συχνά περιγράφεται η όαση, υπήρξε κυνηγότοπος και τόπος ξεκούρασης των Φαραώ, οι οποίοι απολάμβαναν την γαλήνη και την δροσιά στις όχθες της Μοίριδας, όπως ήταν η αρχαία ονομασία της Καρούν.



Στην όαση, στην θέση Χαουάρα έχτισε την πυραμίδα του ο Φαραώ Αμενεμχέτ Γ΄ της 12ης Δυναστείας ενώ στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους η περιοχή ήκμασε πολιτιστικά. Στην εποχή των Πτολεμαίων ομιλούσα γλώσσα ήταν η ελληνική, αλλά οι θεοί Αιγύπτιοι, όπως και τα έθιμα και οι θρησκευτικές δοξασίες ήταν αιγυπτιακές. Στην ευρύτερη περιοχή στο όριο ανάμεσα στην κοιλάδα του Νείλου και την είσοδο προς την Φαγιούμ βρίσκεται επίσης ένα ιδιαίτερο ταφικό μνημείο. Η πυραμίδα Μεϊντούμ που σηματοδοτεί την μετάβαση από τα πρώιμα ταφικά πρότυπα του Παλαιού Βασιλείου προς την «κλασσική» μορφή των μετέπειτα πυραμίδων.

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