Πολυθεματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 5 πόλεις της Ελλάδας

Πολυθεματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τον Αύγουστο στα Χανιά, την Άρτα, την Κεφαλονιά, την Αθήνα και την Πιερία υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, καθώς μεταξύ άλλων συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή των τόπων διοργάνωσής τους και, παράλληλα, ενισχύουν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για πολιτιστικό τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.

Πρόκειται για το Chania Rock Festival, το Rascal Festival, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ KYMATA, τη θεατρική παράσταση «Σωκράτης: Η ζωή μου» και το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου.

Το Chania Rock Festival διοργανώνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου των Χανίων. Είναι ένα διεθνές μουσικό event, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας και τα γιορτάζει με τη συμμετοχή δέκα κορυφαίων συγκροτημάτων του είδους από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση της μουσικής δημιουργίας, η ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της περιοχής, η προσέλκυση επισκεπτών με ειδικότερα ενδιαφέροντα και η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών, πολιτιστικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.



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