Ταξίδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εκπλήξεις: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πρόσβαση στο Internet
Ταξίδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εκπλήξεις: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πρόσβαση στο Internet
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Όσο περισσότερο ταξιδεύει κανείς, τόσο περισσότερο κατανοεί ότι η άνεση και η σιγουριά σε έναν μακρινό προορισμό ξεκινούν αρκετά πριν από την αναχώρηση. Ένα ταξίδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο, την Κωνσταντινούπολη, την Μπανγκόκ, το Μαρακές ή το Ντουμπάι, απαιτεί προετοιμασία μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
Οι διαφορετικές υποδομές, οι αποστάσεις και οι πρακτικές ανάγκες κάθε χώρας κάνουν τις πρώτες ώρες μετά την άφιξη ιδιαίτερα σημαντικές. Εκεί δοκιμάζεται στην πράξη η προετοιμασία του ταξιδιώτη: από την εύρεση του σωστού μέσου μεταφοράς και την πλοήγηση σε μια άγνωστη περιοχή μέχρι την επικοινωνία με το κατάλυμα ή την ενημέρωση για μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Όσοι έχουν διανύσει μεγάλες αποστάσεις γνωρίζουν ότι ακόμη και η καλύτερα σχεδιασμένη διαδρομή μπορεί να αλλάξει από μια καθυστέρηση, μια ακύρωση, μια τροποποίηση της ώρας του check in ή μια λεπτομέρεια που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την Ελλάδα.
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