Μaria La Callas: Έκθεση κοστουμιών τα οποία φόρεσε η Τζολί ως Κάλλας
Μaria La Callas: Έκθεση κοστουμιών τα οποία φόρεσε η Τζολί ως Κάλλας
Δεκαοκτώ από τα κοστούμια που είχαν σχεδιαστεί για την ταινία «Maria» παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη.
«Φαντάστηκα πώς θα ντυνόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστη και παρουσίαζε συμπτώματα κατάθλιψης, αλλά δεν περίμενε να πεθάνει. Ήταν μια άσκηση ευαισθησίας και ακρίβειας, με προσοχή στη μικρότερη λεπτομέρεια», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο βραβευμένος Ιταλός ενδυματολόγος Μάσιμο Καντινί Παρίνι, αναφερόμενος στα κοστούμια που σχεδίασε για την ταινία «Maria» (2024) του Χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέν με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, στον ρόλο της Μαρίας Κάλλας. Μία επιλογή 18 από τα περίπου 60 κοστούμια που σχεδιάστηκαν για την ταινία παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, στην έκθεση με τίτλο «Μaria La Callas. Η ιταλική τέχνη των κουστουμιών της ταινίας» η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.
Στο εκθεσιακό αφιέρωμα, κοστούμια όπερας συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, συνθέτοντας την ταυτότητα της «La Divina», μιας από τις πιο εκλεπτυσμένες και αναγνωρίσιμες ντίβες του εικοστού αιώνα με διαχρονική κομψότητα. Για τον σχεδιασμό των κοστουμιών, ο Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Μία από τις πιο προκλήσεις που αντιμετώπισε, ήταν η αναπαράσταση των εμφανίσεων της ντίβας στις παραστάσεις της, στα εξώφυλλα των δίσκων της και στις φωτογραφίσεις της, όπως εκείνης για το περιοδικό «Life».
Σημαντική, για τον σχεδιασμό των κοστουμιών, ήταν και η συνεργασία του Παρίνι με την Τζολί. Το αποτέλεσμα είναι ένας φόρος τιμής στη σχολαστική ιστορική έρευνα – αναμενόμενο, θα έλεγε κανείς, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι τον Παρίνι τον αποκαλούν «fashion archaeologist» επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια και όχι απλώς σαν αντικείμενα styling. Η ενδυματολογική προσέγγισή του για την ταινία, έχει χαρακτηριστεί ως «οπτική γιορτή της μόδας» χάρη στην ικανότητά του να αποτυπώνει, με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια, τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στο εκθεσιακό αφιέρωμα, κοστούμια όπερας συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, συνθέτοντας την ταυτότητα της «La Divina», μιας από τις πιο εκλεπτυσμένες και αναγνωρίσιμες ντίβες του εικοστού αιώνα με διαχρονική κομψότητα. Για τον σχεδιασμό των κοστουμιών, ο Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Μία από τις πιο προκλήσεις που αντιμετώπισε, ήταν η αναπαράσταση των εμφανίσεων της ντίβας στις παραστάσεις της, στα εξώφυλλα των δίσκων της και στις φωτογραφίσεις της, όπως εκείνης για το περιοδικό «Life».
Σημαντική, για τον σχεδιασμό των κοστουμιών, ήταν και η συνεργασία του Παρίνι με την Τζολί. Το αποτέλεσμα είναι ένας φόρος τιμής στη σχολαστική ιστορική έρευνα – αναμενόμενο, θα έλεγε κανείς, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι τον Παρίνι τον αποκαλούν «fashion archaeologist» επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια και όχι απλώς σαν αντικείμενα styling. Η ενδυματολογική προσέγγισή του για την ταινία, έχει χαρακτηριστεί ως «οπτική γιορτή της μόδας» χάρη στην ικανότητά του να αποτυπώνει, με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια, τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα