Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν έδαφος στις κρατήσεις των ξένων ταξιδιωτών
Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν έδαφος στις κρατήσεις των ξένων ταξιδιωτών
Οι προορισμοί που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.
Οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις των ξένων ταξιδιωτών για το καλοκαίρι του 2026 αποτυπώνουν διαφορετική δυναμική ανά αγορά, αλλά και αλλαγές στις προτιμήσεις τους για τους ελληνικούς προορισμούς. Η πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryscanner, ανέλυσε τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 28 Ιουλίου 2026 για ταξίδια από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2025.
Ένα σημαντικό εύρημα, που προκύπτει από την ανάλυση είναι η ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική της τουρκικής αγοράς, η οποία, αν και βρίσκεται στη 12η θέση βάσει όγκου κρατήσεων, καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των 15 κορυφαίων αγορών (+53,9%). Η άνοδος αυτή έρχεται παράλληλα με τη διευκόλυνση εισόδου που ισχύει φέτος για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για θαλάσσιες μετακινήσεις προς την Ελλάδα.
Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ παραμένουν οι 5 μεγαλύτερες αγορές ξένων ταξιδιωτών. Η Ιταλία διατηρεί την πρώτη θέση, με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 13,8%, ενώ άνοδο καταγράφουν επίσης η Γαλλία με 6,9% και οι ΗΠΑ με 5,4%. Αντίθετα, οι κρατήσεις μέσω Ferryscanner από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν κατά 11,1% φέτος, αν και η αγορά παραμένει από τις υψηλότερες σε όγκο κρατήσεων. Η Αυστραλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των πέντε βασικών αγορών, κατά 17,9%. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τον Μάρτιο έχει επηρεάσει ευρύτερα τον προγραμματισμό των διεθνών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.
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Ένα σημαντικό εύρημα, που προκύπτει από την ανάλυση είναι η ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική της τουρκικής αγοράς, η οποία, αν και βρίσκεται στη 12η θέση βάσει όγκου κρατήσεων, καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των 15 κορυφαίων αγορών (+53,9%). Η άνοδος αυτή έρχεται παράλληλα με τη διευκόλυνση εισόδου που ισχύει φέτος για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για θαλάσσιες μετακινήσεις προς την Ελλάδα.
Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ παραμένουν οι 5 μεγαλύτερες αγορές ξένων ταξιδιωτών. Η Ιταλία διατηρεί την πρώτη θέση, με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 13,8%, ενώ άνοδο καταγράφουν επίσης η Γαλλία με 6,9% και οι ΗΠΑ με 5,4%. Αντίθετα, οι κρατήσεις μέσω Ferryscanner από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν κατά 11,1% φέτος, αν και η αγορά παραμένει από τις υψηλότερες σε όγκο κρατήσεων. Η Αυστραλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των πέντε βασικών αγορών, κατά 17,9%. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τον Μάρτιο έχει επηρεάσει ευρύτερα τον προγραμματισμό των διεθνών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.
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