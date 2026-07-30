Όλο το σχέδιο για την ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη
Όλο το σχέδιο για την ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη
«Πράσινο φως» για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα.
Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. ανακοίνωσε την επίσημη εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη», ενός έργου μείζονος αναπτυξιακής προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη.
Με την εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάπλαση της ΔΕΘ-HELEXPO δρομολογείται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης της χώρας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υλοποιείται κατόπιν στενής συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με την Προεδρία της Κυβέρνησης και συνεργαζόμενα Υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών -Μακεδονίας Θράκης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πράσινου Ταμείου, Πολιτισμού).
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικού ύψους 204,6 εκατ. ευρώ.
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Με την εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάπλαση της ΔΕΘ-HELEXPO δρομολογείται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης της χώρας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υλοποιείται κατόπιν στενής συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με την Προεδρία της Κυβέρνησης και συνεργαζόμενα Υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών -Μακεδονίας Θράκης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πράσινου Ταμείου, Πολιτισμού).
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικού ύψους 204,6 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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