Έσπασαν το φράγμα των 10 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο εξάμηνο
Έσπασαν το φράγμα των 10 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο εξάμηνο
Ανοδική η εξέλιξη και των αφίξεων εσωτερικού το πρώτο μισό του έτους.
Το θετικό σενάριο για τον ελληνικό τουρισμό τη φετινή περίοδο δείχνει να επιβεβαιώνεται με την ενσωμάτωση των στοιχείων και του Ιουνίου σε ότι αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναλυτικά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου, καταγράφηκαν 10,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8% (+396 χιλ.). σε σύγκριση με την αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6% (+245 χιλ.). Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 584 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% (+55 χιλ.), τον Φεβρουάριο, καταγράφηκαν 572 χιλ. διεθνείς αφίξεις (+17,5%/+85 χιλ.) ενώ τον Μάρτιο οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 767 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% (+104 χιλ.). Το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε πτωτικά καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,9%- (31 χιλ.) σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Αντίθετα, τον Μάιο καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% (+102 χιλ.), ενώ τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+80 χιλ.).
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Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6% (+245 χιλ.). Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 584 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% (+55 χιλ.), τον Φεβρουάριο, καταγράφηκαν 572 χιλ. διεθνείς αφίξεις (+17,5%/+85 χιλ.) ενώ τον Μάρτιο οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 767 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% (+104 χιλ.). Το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε πτωτικά καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,9%- (31 χιλ.) σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Αντίθετα, τον Μάιο καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% (+102 χιλ.), ενώ τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+80 χιλ.).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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