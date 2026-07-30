Ένα ταξίδι στο φως και τα μυστικά της Μήλου
Ένα ταξίδι στο φως και τα μυστικά της Μήλου
Διακοπές εκεί που γεννήθηκε η Αφροδίτη, εκεί που η ομορφιά νικά τα πάντα.
Μήλος, ένα νησί γεννημένο από ηφαίστειο, θάλασσα και αέρα. Ένας τόπος που σας δίνει συχνά την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Κάθε γωνιά του έχει τη δική της ξεχωριστή ομορφιά, που μπορείτε να ανακαλύψετε και να απολαύσετε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή του ταξιδιού.
Με τη SEAJETS, η πρόσβαση στη Μήλο γίνεται άνετη και γρήγορη, δίνοντάς σας την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς των Κυκλάδων.
Όταν το πλοίο δένει στον Αδάμαντα, το μεγάλο και απάνεμο λιμάνι του νησιού, αντιλαμβάνεστε αμέσως τον φιλόξενο χαρακτήρα του τόπου. Η θαλασσινή αύρα σας αγγίζει στο πρόσωπο, ενώ γύρω σας συναντάτε μικρά καφέ, ταβερνάκια και επισκέπτες που απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Η αληθινή γνωριμία με τη Μήλο, όμως, αρχίζει όταν ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε τις παραλίες της, οι οποίες δύσκολα συγκρίνονται με άλλες στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Με τη SEAJETS, η πρόσβαση στη Μήλο γίνεται άνετη και γρήγορη, δίνοντάς σας την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς των Κυκλάδων.
Όταν το πλοίο δένει στον Αδάμαντα, το μεγάλο και απάνεμο λιμάνι του νησιού, αντιλαμβάνεστε αμέσως τον φιλόξενο χαρακτήρα του τόπου. Η θαλασσινή αύρα σας αγγίζει στο πρόσωπο, ενώ γύρω σας συναντάτε μικρά καφέ, ταβερνάκια και επισκέπτες που απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Η αληθινή γνωριμία με τη Μήλο, όμως, αρχίζει όταν ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε τις παραλίες της, οι οποίες δύσκολα συγκρίνονται με άλλες στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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