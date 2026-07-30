5 ελληνικά νησιά που φτάνεις μόνο με πλοίο και φέτος κερδίζουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες
5 ελληνικά νησιά που φτάνεις μόνο με πλοίο και φέτος κερδίζουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες
Πέντε εκπληκτικά και πέρα ως πέρα γραφικά νησιά που μοιάζουν να παραμένουν αναλλοίωτα
Για τους περισσότερους από εμάς το καλοκαίρι ισούται με εκείνη τη μεθυστική στιγμή που το πλοίο απομακρύνεται αργά αργά από το λιμάνι. Όταν η πόλη μικραίνει όλο και περισσότερο στα μάτια μας, το κινητό δεν έχει πια καλό σήμα και ο χρόνος αποκτά μια διαφορετική διάσταση, ξέρεις ότι οι διακοπές έχουν μόλις αρχίσει. Τότε, η θάλασσα γύρω μας γίνεται η μοναδική εικόνα που συναντά το βλέμμα μας, ο αέρας μυρίζει ιώδιο και αλάτι και το ταξίδι αποκτά μια άλλη διάσταση και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής καλοκαιρινής μας εμπειρίας
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