Περιήγηση στο Ντάλας, την πόλη των ψηλών κτηρίων και των εντυπωσιακών γεφυρών

Το έχετε δει σε καρτ ποστάλ, σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μέσα από πλάνα της ομώνυμης αμερικανικής σαπουνόπερας, και έφτασε ο καιρός να το επισκεφτείτε. Ο λόγος για το Ντάλας, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Τέξας και συνάμα μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές μητροπόλεις, με εμβληματικά πανύψηλα κτήρια στον ορίζοντα, αξιόλογα μουσία και δροσερά πάρκα.

Περιπλανηθείτε στις γωνιές της πόλης, που γνώρισε ανάπτυξη από την περίοδο που τη διέσχιζαν οι γραμμές του τρένου και έπειτα με τη λειτουργία του συστήματος αυτοκινητοδρόμων, ενώ αργότερα, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων και γράφτηκε στην αμερικανική ιστορία λόγω της δολοφονίας του Κένεντι. Παρατηρήστε τη μοντέρνα και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, με την οποία έχουν διαμορφωθεί κτήρια όπως ο Πύργος Reunion, το Μνημείο JFK, το Δημαρχείο του Ντάλας και το Συμφωνικό Κέντρο Morton H. Meyerson. Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα σε μικρές γειτονιές.

Πώς θα πάτε

H American Airlines πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ (DFW). Η απευθείας αυτή σύνδεση ανοίγει δρόμους για την ενίσχυση του τουρισμού, των πολιτιστικών ανταλλαγών και της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο περιοχές. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταβούν από την Αθήνα στο Ντάλας και με πτήσεις μέσω ενδιάμεσου σταθμού.



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