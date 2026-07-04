Διακοπές στην Τήνο: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες του νησιού

Η Τήνος έχει παραλίες σε όλη την ακτογραμμή της. Η πιο κοσμική είναι ο Άγιος Φωκάς, δίπλα στην πόλη, ενώ πολλοί προτιμούν και τα Κιόνια στη δυτική πλευρά της. Η μεγαλύτερη αμμουδιά με γαλαζοπράσινα νερά είναι αυτή που ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη και καταλήγει στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο. Υπέροχες παραλίες είναι η Παχιά Άμμος και η Λυχναφτιά, καθώς και η δημοφιλής σε οικογένειες Μικρή Κολυμπήθρα. Πλάι της η Μεγάλη Κολυμπήθρα είναι ιδανική για θαλάσσια σπορ. Η πιο άγρια παραλία του νησιού, όπου υπάρχουν βράχια με υπέροχα σχήματα είναι η Λιβάδα.

Κολυμπήθρες: Η Μεγάλη Κολυμπήθρα είναι αγαπημένη παραλία όσων ασχολούνται με το surf. Η Μικρή Κολυμπήθρα, με άμμο και ωραία νερά, είναι ιδανική για οικογένειες και έχει ομπρέλες- ξαπλώστρες και ταβέρνες.

Άγιος Σώστης – Λαούτι (Σκυλαντάρ)- Αγία Κυριακή και Άγιος Ιωάννης Πόρτο: Η μεγαλύτερη και ωραιότερη ακτογραμμή του νησιού, σχετικά κοντά στην πόλη. Μειονέκτημά της ότι είναι εκτεθειμένη στο μελτέμι. Έχει υπέροχα νερά, άμμο και βότσαλα και είναι οργανωμένη σε κάποια σημεία με beach bars. Στη δυτική άκρη της ξεχωρίζει το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη και ο Cavos που μοιάζει με μικρό Τηνιακό χωριό. Λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία σε όλη την περιοχή, υπάρχουν ταβέρνες, μίνι μάρκετ κ.ά. Σε ξεχωριστό κολπίσκο πίσω από την Αγία Κυριακή (στα ανατολικά) βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης Πόρτο με ρηχά νερά και το ομώνυμο εκκλησάκι.



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