Δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική δύναμη για την Ήπειρο οι επισκέπτες από την Αλβανία
Δαπανούν στον προορισμό πάνω από 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ενίσχυση της ψηφιακής προβολής της πόλης και του Νομού Ιωαννίνων στη Νότια Αλβανία και τα Τίρανα προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προώθηση του Νομού Ιωαννίνων. Με επιστολή που έστειλε στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων τονίζει τη σημασία της Αλβανικής αγοράς στην οικονομία της πόλης και του Νομού και ζητά τη δημιουργία στοχευμένης ψηφιακής καμπάνιας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι επισκέπτες από την Αλβανία (ομογενείς και Αλβανοί πολίτες) αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική δύναμη για την Ήπειρο μετά τον εσωτερικό τουρισμό, με τις επισκέψεις τους κάθε χρόνο να ξεπερνούν τις 200.000, ενώ δημιουργούν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
