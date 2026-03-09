Στο Ηράκλειο για ανοιξιάτικο long weekend
Ο γοητευτικός αστικός λαβύρινθος της Κρήτης αποδεικνύεται διαχρονικός προορισμός για κάθε εποχή
Γεμάτο ζωντάνια και παλμό, το Ηράκλειο που στέκει περήφανο δίπλα στο λίκνο του Μινωικού πολιτισμού, παρότι δεν σε κερδίζει με την πρώτη εντύπωση, σε κατακτά με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, τον πλούτο πολιτιστικών εμπειριών και τα κρυμμένα στον αστικό ιστό, καλοδιατηρημένα μνημεία του, κάνοντάς σε κοινωνό της πλούσιας ιστορίας του.
Ισορροπώντας ανάμεσα στα χαρακτηριστικά μιας μοντέρνας πόλης και στη διαχρονική τέχνη του κρητικού ευ ζην, με πρωταγωνιστές την αυθεντικότητα και την παράδοση, ο Χάνδακας όπως αποκαλούνταν το διοικητικό κέντρο του κρητικού χαλιφάτου των Αράβων, η ακμάζουσα Κάντια των Ενετών, το πολύβουο Ηράκλειο του σήμερα, αποδεικνύεται προορισμός ιδανικός για city break και προσφέρεται για ένα long weekend, που ειδικά την άνοιξη μας βάζει στον πειρασμό να κλείσουμε και τις καλοκαιρινές μας διακοπές στην Κρήτη αμέσως μετά την επιστροφή μας.
