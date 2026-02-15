Ζακοπάνε: Ταξίδι στα ορεινά της Πολωνίας
Ζακοπάνε: Ταξίδι στα ορεινά της Πολωνίας
Κάθε χρόνο, συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν το μοναδικό ορεινό τοπίο και τα γραφικά στενά της πόλης.
Περίπου 400 χλμ. νότια της Βαρσοβίας και μόλις 106 χλμ. από την Κρακοβία, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, το Ζακοπάνε, στις πλαγιές των βουνών Τάτρα, θεωρείται η χειμερινή πρωτεύουσα της Πολωνίας. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες, κυρίως Πολωνούς, αλλά όχι μόνο, που έρχονται για να απολαύσουν το ορεινό τοπίο, τα γραφικά στενά της πόλης με τα ξύλινα σπίτια και τις χιονισμένες πλαγιές. Η ευρύτερη περιοχή, που εκτείνεται από τα 750 έως τα 2.301 μέτρα υψόμετρο, αποτελεί δημοφιλές τουριστικό θέρετρο των Πολωνών για περισσότερους από δύο αιώνες.
Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, το Ζακοπάνε άρχισε να προσελκύει τους πρώτους καλοκαιρινούς παραθεριστές, οι οποίοι έφταναν κυρίως από την Κρακοβία με άμαξες. Ωστόσο, αυτός που συνέβαλε στο να γίνει το Ζακοπάνε ιδιαίτερα δημοφιλές ήταν ο γιατρός και φυσιοδίφης Tytus Chałubiński, που έφτασε εκεί το 1873.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, το Ζακοπάνε άρχισε να προσελκύει τους πρώτους καλοκαιρινούς παραθεριστές, οι οποίοι έφταναν κυρίως από την Κρακοβία με άμαξες. Ωστόσο, αυτός που συνέβαλε στο να γίνει το Ζακοπάνε ιδιαίτερα δημοφιλές ήταν ο γιατρός και φυσιοδίφης Tytus Chałubiński, που έφτασε εκεί το 1873.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα