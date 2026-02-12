Βιετνάμ: Από τον Βορρά στον Νότο, ένα αξέχαστο ταξίδι
Βιετνάμ: Από τον Βορρά στον Νότο, ένα αξέχαστο ταξίδι
Οδοιπορικό σε μια χώρα που συνδυάζει εκπληκτικά τοπία, πλούσια ιστορία και πολιτισμό.
Το Βιετνάμ, του οποίου το όνομα σημαίνει μακρινός νότος, είναι μια πανέμορφη χώρα στη νοτιοανατολική Ασία, που συνδυάζει εκπληκτικά τοπία, πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Η ιστορία του Βιετνάμ έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιους αγώνες για ανεξαρτησία, αποικιοκρατία και συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου.
Δύο από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της χώρας είναι: α) Η γαλλική αποικιοκρατία από το 1858 έως το 1945, κατά την οποία η Γαλλία κατέλαβε το Βιετνάμ και το μετέτρεψε σε τμήμα της γαλλικής αποικίας της Ινδοκίνας με πρωτεύουσα το Ανόι (Βόρειο Βιετνάμ). Η περίοδος αυτή έληξε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1945 ο Βιετναμέζος κομμουνιστής επαναστάτης Χο Τσι Μινχ ανακήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας, με πρωτεύουσα το Ανόι, και β) Ο πόλεμος του Βιετνάμ (1955-1975), μία από τις αιματηρότερες συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου, με άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ και στήριξη του Βόρειου Βιετνάμ από την ΕΣΣΔ, που δίχασε τη χώρα σε βόρειο και νότιο Βιετνάμ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα