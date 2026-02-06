Μια εικαστικός περιγράφει την ζωή 130 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα
Ζει σε μια πόλη που ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος και τα ζωντανά ίχνη μιας μακραίωνης ιστορίας, τη Λιβαδειά.
Μεγάλωσε σε μια πόλη που φημίζεται για το κάλλος του ορεινού τοπίου της, τη σπουδαιότητα των μνημείων της, τα υπολείμματα του πλούσιου αρχαιολογικού της παρελθόντος, την οργιώδη βιοποικιλότητά της, καθώς και την πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά. Στη φωτογραφική της τέχνη εξελίσσονται απόκοσμες νυχτερινές ιστορίες στους δρόμους της, που σε εισάγουν σε κόσμους φανταστικούς, όπου αξίζει να αφεθείς εντελώς, γιατί απλά είναι τέχνη και πολλά έχει να πει. Εκεί, η νύχτα δεν είναι μια στιγμή. Τα κλικ της δεν είναι ο τρόπος να «παγώνει» ή να σταματά τον χρόνο, όπως υποστήριξε ο Μπρεσόν. Είναι ένα μέρος, η Λιβαδειά, σε ελεύθερη διασκευή.
Διαθέτει ξεχωριστό χαρακτήρα και δυναμισμό η Denada Bullari. Τη γνώρισα στην πτυχιακή της στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 2024. Αμέσως κέντρισε το ενδιαφέρον μου. Την ακολουθώ στο Instagram, είναι ένα κορίτσι με χαρακτήρα. Της αρέσουν οι άνθρωποι περισσότερο από τα πράγματα. Διαλέγει τραγούδια που ακούγονταν κάποτε στα Άσπρα Σπίτια, στο γειτονικό Δίστομο. Φέρνει φρέσκο αέρα στην πόλη, δεν υποκύπτει σε νόρμες, είναι από στόφα καλλιτεχνική.
