Μια εικαστικός περιγράφει την ζωή 130 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα

Ζει σε μια πόλη που ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος και τα ζωντανά ίχνη μιας μακραίωνης ιστορίας, τη Λιβαδειά.