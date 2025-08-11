Μαλβίνα & Γιάννης: Οι ρομαντικοί «Αθηναίοι» πίσω από το Τριανταράκι της Τήνου
Μαλβίνα & Γιάννης: Οι ρομαντικοί «Αθηναίοι» πίσω από το Τριανταράκι της Τήνου
Μια οικογένεια στην Τήνο μετέτρεψε ένα παλιό καφενείο σε σημείο αναφοράς για όλο το νησί.
Το «Τριανταράκι» στο χωριό Τριαντάρος της Τήνου δε χρειάζεται συστάσεις, αφού από το 2017 που άνοιξε έχει μία επιτυχημένη κι ανοδική πορεία. Σε αυτό το άρθρο, όμως, εστιάζουμε στη Μαλβίνα και τον Γιάννη, την κόρη και τον πατέρα που είχαν μία ρομαντική ιδέα και υλοποίησαν μία επιτυχημένη επιχείρηση. Πράγματι, το «Τριανταράκι» διατηρεί μία ρομαντική διάθεση, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με το χωριό της Τήνου και τη θέα μπροστά του, χωρίς παράλληλα να χάνει τη «μοντερνιά» του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα