Γιατί οι τρίχες των μαλλιών μας μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τα πουλιά
TOPETMOU

Γιατί οι τρίχες των μαλλιών μας μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τα πουλιά

Μια απλή κίνηση, όπως το να πετάξουμε τις τρίχες των μαλλιών μας από το μπαλκόνι, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα άγρια πουλιά.

Γιατί οι τρίχες των μαλλιών μας μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τα πουλιά
Συχνά αναφερόμαστε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά που ζουν στις πόλεις, αλλά και στην επαρχία. Από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, μέχρι την ηχορύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, αυτές είναι μερικές από τις μεγαλύτερες απειλές.

Δεν είναι εύκολη η ζωή για όλα τα ζώα, σε όποιο περιβάλλον κι αν ζουν. Τα δάση μειώνονται είτε από φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, είτε από ανθρώπινη παρέμβαση. Οι φωλιές των άγριων πουλιών στις πόλεις επίσης απειλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως τη μόλυνση, τα ισχυρά εντομοκτόνα, ενώ τα ίδια τα πουλιά κινδυνεύουν από τη λαθροθηρία, αλλά και τις συγκρούσεις.

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