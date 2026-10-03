Γιατί οι τρίχες των μαλλιών μας μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τα πουλιά

Μια απλή κίνηση, όπως το να πετάξουμε τις τρίχες των μαλλιών μας από το μπαλκόνι, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα άγρια πουλιά.