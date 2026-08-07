Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;

Η φράση "τσακώνονται σαν τον σκύλο με τη γάτα" χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να περιγράψει ανθρώπους που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Ανταποκρίνεται όμως αυτή η αντίληψη στην πραγματικότητα ή πρόκειται για ένα μύθο που δημιουργήθηκε μέσα από ιστορίες και στερεότυπα;