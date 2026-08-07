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Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;
TOPETMOU

Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;

Σύμφωνα με τους ειδικούς στη συμπεριφορά των κατοικιδίων, οι σκύλοι και οι γάτες δεν είναι εκ φύσεως εχθροί.

Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;

Η φράση "τσακώνονται σαν τον σκύλο με τη γάτα" χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να περιγράψει ανθρώπους που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Ανταποκρίνεται όμως αυτή η αντίληψη στην πραγματικότητα ή πρόκειται για ένα μύθο που δημιουργήθηκε μέσα από ιστορίες και στερεότυπα;


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