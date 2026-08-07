Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;
Είναι τελικά αλήθεια ότι οι σκύλοι “μισούν” τις γάτες; Μπορούν να ζήσουν αρμονικά μαζί τους;
Σύμφωνα με τους ειδικούς στη συμπεριφορά των κατοικιδίων, οι σκύλοι και οι γάτες δεν είναι εκ φύσεως εχθροί.
Η φράση "τσακώνονται σαν τον σκύλο με τη γάτα" χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να περιγράψει ανθρώπους που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
Ανταποκρίνεται όμως αυτή η αντίληψη στην πραγματικότητα ή πρόκειται για ένα μύθο που δημιουργήθηκε μέσα από ιστορίες και στερεότυπα;
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