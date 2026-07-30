Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της
Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της
Η Fraggle δεν ήταν μόνη της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Λίγο πιο πίσω της, διακριτικά αλλά σταθερά, κολυμπούσαν μαζί της 14 δελφίνια.
Μια δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το Geographe Marine Research, στην Αυστραλία. Η Fraggle, ένα θηλυκό δελφίνι, γέννησε πριν 2 εβδομάδες ένα δελφινάκι. Στην Αυστραλία αυτή την περίοδο είναι χειμώνας και οι επιστήμονες γνώριζαν πως είναι αμφίβολη η επιβίωση του μωρού τέτοια εποχή. Ήδη το δελφίνι έχει χάσει συνολικά 4 μωρά και όλοι ήλπιζαν να τα καταφέρει αυτή τη φορά.
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