Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της

Η Fraggle δεν ήταν μόνη της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Λίγο πιο πίσω της, διακριτικά αλλά σταθερά, κολυμπούσαν μαζί της 14 δελφίνια.