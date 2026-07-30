Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της
TOPETMOU

Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της

Η Fraggle δεν ήταν μόνη της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Λίγο πιο πίσω της, διακριτικά αλλά σταθερά, κολυμπούσαν μαζί της 14 δελφίνια.

Συγκινητικό βίντεο: Θηλυκό δελφίνι θρηνεί και κολυμπάει κρατώντας το νεκρό μωρό της – Η συμπαράσταση της αγέλης της
Μια δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το Geographe Marine Research, στην Αυστραλία. Η Fraggle, ένα θηλυκό δελφίνι, γέννησε πριν 2 εβδομάδες ένα δελφινάκι. Στην Αυστραλία αυτή την περίοδο είναι χειμώνας και οι επιστήμονες γνώριζαν πως είναι αμφίβολη η επιβίωση του μωρού τέτοια εποχή. Ήδη το δελφίνι έχει χάσει συνολικά 4 μωρά και όλοι ήλπιζαν να τα καταφέρει αυτή τη φορά.

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