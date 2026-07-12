Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;
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Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;

Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν παρατηρήσει το κατοικίδιό τους να τινάζει τα πόδια, την ουρά ή ακόμη και το κεφάλι του ενώ κοιμάται.

Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν παρατηρήσει το κατοικίδιό τους να τινάζει τα πόδια, την ουρά ή ακόμη και το κεφάλι του ενώ κοιμάται.

Κάποιες φορές μπορεί να ακούγονται ήπια γρυλίσματα, γαβγίσματα ή μικροί ήχοι, γεγονός που δημιουργεί την απορία αν ο σκύλος ονειρεύεται ή αν συμβαίνει κάτι που απαιτεί προσοχή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μικρές αυτές κινήσεις αποτελούν μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Συνδέονται με τα όνειρα και αποτελούν μέρος του κύκλου του ύπνου, χωρίς να υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα υγείας.
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