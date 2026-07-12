Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;

Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν παρατηρήσει το κατοικίδιό τους να τινάζει τα πόδια, την ουρά ή ακόμη και το κεφάλι του ενώ κοιμάται.