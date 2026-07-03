Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει η κακή διατροφή στους σκύλους
Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει η κακή διατροφή στους σκύλους
Η σωστή διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία και τη μακροζωία των τετράποδων φίλων μας.
Η αγάπη μας προς έναν σκύλο εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Με τις βόλτες, τα παιχνίδια, τις αγκαλιές, αλλά και με το φαγητό που μπαίνει καθημερινά στο μπολ του.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία και τη μακροζωία των τετράποδων φίλων μας. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους, μια διατροφή χαμηλής ποιότητας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρο τον οργανισμό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων παθήσεων. «Η διατροφή αποτελεί τη βάση της καλής υγείας. Πολλά προβλήματα μπορούν να προληφθούν ή να περιοριστούν σημαντικά όταν οι σκύλοι λαμβάνουν τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά», αναφέρει ο Βρετανός κτηνίατρος Andrew Miller, ο οποίος ασχολείται εκτενώς με θέματα διατροφής κατοικιδίων.
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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία και τη μακροζωία των τετράποδων φίλων μας. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους, μια διατροφή χαμηλής ποιότητας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρο τον οργανισμό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων παθήσεων. «Η διατροφή αποτελεί τη βάση της καλής υγείας. Πολλά προβλήματα μπορούν να προληφθούν ή να περιοριστούν σημαντικά όταν οι σκύλοι λαμβάνουν τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά», αναφέρει ο Βρετανός κτηνίατρος Andrew Miller, ο οποίος ασχολείται εκτενώς με θέματα διατροφής κατοικιδίων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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