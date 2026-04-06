Όσα δεν γνωρίζατε για τις πασχαλίτσες: Τι κρύβεται πίσω από τα χρώματα και τις βούλες τους
Με το στρογγυλεμένο σχήμα τους και τα εντυπωσιακά τους χρώματα, οι κοκκινελίδες (ή πασχαλίτσες, όπως συνηθίζουμε να τις λέμε στην Ελλάδα) είναι σίγουρα από τα πιο χαριτωμένα και αγαπητά πλάσματα στον πλανήτη. Ακόμα και οι άνθρωποι που συνήθως ανατριχιάζουν στη θέα των εντόμων δεν μπορούν παρά να υποκύψουν στη γοητεία αυτών των όμορφων κολεόπτερων, που συνδέονται σε πολλούς πολιτισμούς με τις έννοιες της καλοτυχίας, της θείας προστασίας και της αναγέννησης.
Ο συμβολισμός αυτός αντανακλάται στις ονομασίες που τους έχουν αποδοθεί σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Στα αγγλικά αποκαλούνται ladybugs ή ladybirds, όροι που παραπέμπουν στην Παναγία και στη θεία προστασία που, σύμφωνα με μεσαιωνικές δοξασίες, προσέφεραν στις καλλιέργειες. Αντίστοιχα, στα γερμανικά είναι γνωστές ως Marienkäfer (σκαθάρια της Μαρίας) και στα γαλλικά ως Bêtes à bon Dieu (ζωάκια του καλού Θεού). Η ελληνική ονομασία τους συνδέεται πιθανότατα με τη μαζική εμφάνισή τους την άνοιξη, αλλά και με το κόκκινο χρώμα της πιο… διάσημης πασχαλίτσας (Κοκκινέλη η επτάστικτη), που παραπέμπει στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.
Πέρα όμως από την αθώα εμφάνιση των κοκκινελίδων και τους θετικούς συνειρμούς που γεννά η παρουσία τους, υπάρχουν πολλά πράγματα που καθιστούν αυτά τα μικροσκοπικά έντομα εντυπωσιακά. Από τις παράξενες άμυνές τους και τη θηρευτική τους δεινότητα, μέχρι την καθοριστική συμβολή τους στα οικοσυστήματα, ακολουθούν έξι ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορεί να μην γνωρίζατε για αυτά τα συναρπαστικά σκαθάρια.
