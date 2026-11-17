The Football Show: Η επόμενη μέρα στην Εθνική του Γιοβάνοβιτς και οι «επαναστάτες» της Ελπίδων που επιστρέφουν σε Euro
The Football Show: Η επόμενη μέρα στην Εθνική του Γιοβάνοβιτς και οι «επαναστάτες» της Ελπίδων που επιστρέφουν σε Euro
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος
Στο «The Football Show» της Τρίτης 17 Νοεμβριου: «Επαναστάτες» με αιτία οι παίκτες της εθνικής ελπίδων που μετά από 25 χρόνια προκρίθηκε στην τελική φάση του Euro U21.
Έσπασαν καρδιές στο «Απόστολος Νικολαΐδης με τους διεθνείς μας να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις του αγώνα και να παίρνουν τελικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.
Γλυκόπικρη γεύση για την εθνική ανδρών. Νίκη επί της Σερβίας αλλά αποκλεισμός από τα προημιτελικά του Nations League στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Έσπασαν καρδιές στο «Απόστολος Νικολαΐδης με τους διεθνείς μας να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις του αγώνα και να παίρνουν τελικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.
Γλυκόπικρη γεύση για την εθνική ανδρών. Νίκη επί της Σερβίας αλλά αποκλεισμός από τα προημιτελικά του Nations League στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα