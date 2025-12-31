Ποιοι ήταν οι υπερ-θηρευτές που κυριαρχούσαν στη Γη πριν από τους δεινόσαυρους και χάθηκαν στον «Μεγάλο Αφανισμό»

Ο Μεγάλος Αφανισμός και η κληρονομιά του

Προς το τέλος του Πέρμιου, μαζικές ηφαιστειακές εκρήξεις στη Σιβηρία απελευθέρωσαν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη και οδηγώντας σε κατάρρευση τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα. Περίπου το 90% της ζωής στη Γη εξαφανίστηκε στο λεγόμενο «Μεγάλο Αφανισμό».Παρά την κυριαρχία τους, ούτε οι πιο τρομακτικοί θηρευτές του Πέρμιου επιβίωσαν. Ωστόσο, ένα μικρό μέρος των Συναψιδωτών κατάφερε να περάσει στην επόμενη γεωλογική περίοδο. Από αυτούς τους επιζώντες προήλθαν, εκατομμύρια χρόνια αργότερα, τα θηλαστικά – και τελικά ο άνθρωπος.Οι εφιάλτες του Πέρμιου μπορεί να έχουν χαθεί στον χρόνο, αλλά η ιστορία τους λειτουργεί σήμερα ως προειδοποίηση: οι μεγάλες οικολογικές κρίσεις δεν ξεκινούν πάντα απότομα, αλλά χτίζονται αργά, μέσα από ανισορροπίες που συχνά αγνοούμε.