22χρονη στη Βρετανία ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της και κατέληξε στη φυλακή
STORIES
Revenge Porn Βρετανία γυμνές φωτογραφίες

22χρονη στη Βρετανία ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της και κατέληξε στη φυλακή

Η Eleanor Brown περιγράφει πώς η πράξη εκδίκησης οδήγησε σε ποινή φυλάκισης, απώλεια εργασίας και διάλυση της προσωπικής της ζωής, μετά τη δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση

22χρονη στη Βρετανία ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της και κατέληξε στη φυλακή
11 ΣΧΟΛΙΑ
Μια υπόθεση revenge porn στη Βρετανία πήρε δραματική τροπή για την 22χρονη Eleanor Brown, η οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της. Η πράξη εκδίκησης κατέληξε στη σύλληψη, καταδίκη και φυλάκισή της, αφήνοντάς τη χωρίς εργασία και χωρίς σπίτι, ενώ η ίδια δηλώνει σήμερα ότι δεν είχε αντιληφθεί το εύρος των συνεπειών.

Η Eleanor Brown, από το Morley του Δυτικού Γιόρκσαϊρ, δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της σε ιστοσελίδα αγγελιών συνοδών, δημιουργώντας μάλιστα ψεύτικο προφίλ με τα στοιχεία της γυναίκας. Παράλληλα, απέστειλε τις φωτογραφίες στον σύζυγο του θύματος και αποκάλυψε την παλιά σχέση στους οικείους της γυναίκας. Η ενέργεια προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και οδήγησε σε αστυνομική έρευνα, η οποία με τη σειρά της αποκάλυψε το αδίκημα της διανομής προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση.

Τον Οκτώβριο του 2024 το Δικαστήριο του Leeds την καταδίκασε σε τρία έτη φυλάκισης, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε δύο μετά από έφεση. Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «εξαιρετικά εκδικητική και εγωιστική». Η Brown εξέτισε συνολικά 12 μήνες και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι της και παραμένοντας υπό καθεστώς άδειας έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

22χρονη στη Βρετανία ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της και κατέληξε στη φυλακή
Η Eleanor και η Sophie Brown, στη φωτογραφία μαζί με τη μητέρα τους, Sarah. Τα δύο κορίτσια ανάρτησαν γυμνές φωτογραφίες της ερωμένης του πατέρα τους σε ιστοσελίδα συνοδών

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, η 22χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι οι πράξεις της συνιστούσαν ποινικό αδίκημα και πρόσθεσε ότι «τώρα καταλαβαίνει πόσο τρομακτική ήταν η εμπειρία για τη γυναίκα». Περιέγραψε τις συνθήκες εγκλεισμού—23 ώρες την ημέρα στο κελί, περιορισμένη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και έντονο σοκ κατά την είσοδό της στη φυλακή—καθώς και την πλήρη κατάρρευση της προσωπικής της ζωής: έχασε τη δουλειά της, το σπίτι της και μια σχέση έξι ετών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο πατέρας της Brown, Τζεφ, είχε διατηρήσει εξωσυζυγική σχέση το 2012, η οποία αποκαλύφθηκε τρία χρόνια αργότερα. Η Brown, εμφανώς επηρεασμένη από την παλιά υπόθεση, απέστειλε φωτογραφίες στον σύζυγο της πρώην ερωμένης του πατέρα της, δημιούργησε προφίλ σε ιστοσελίδα παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών και συμπεριέλαβε στοιχεία του άνδρα, ο οποίος δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι η Brown επικοινώνησε και με την κόρη του ζευγαριού, ενημερώνοντάς την για την παλιά σχέση και απειλώντας ότι «οι φωτογραφίες θα την ακολουθούν για πάντα». Μαρτυρίες ανέφεραν ότι η δράση της συνεχίστηκε με μηνύματα και αναρτήσεις σε διαδικτυακές σελίδες, ενώ ορισμένες ενέργειες φέρεται να είχαν γίνει με την ενθάρρυνση συγγενικών της προσώπων.

Κλείσιμο
Η γυναίκα-θύμα, η οποία δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, δήλωσε ότι η διαρροή των φωτογραφιών προκάλεσε «μόνιμο άγχος», «αίσθημα παραβίασης» και έντονη προσωπική ταραχή. Όπως υπογράμμισε, «ήταν αδύνατο να σταματήσω τον εφιάλτη της διάδοσης προσωπικών μου εικόνων για σεξουαλική ικανοποίηση τρίτων».

Η δημοσίευση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση αποτελεί ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015 και τιμωρείται με φυλάκιση. Η Brown βρίσκεται σήμερα υπό επιτήρηση, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι που καταγράφει την κατανάλωση αλκοόλ έως τον Ιανουάριο, ενώ οποιαδήποτε παραβίαση των όρων θα την οδηγήσει ξανά στη φυλακή.

πηγή: dailymail

Ειδήσεις σήμερα:

Black Friday και Cyber Monday: Διπλασιάστηκαν φέτος οι online αγορές - Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή

Δημογραφική «βόμβα» στην ΕΕ: Μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες

Μισθολογικές αυξήσεις, ενίσχυση του ρόλου τους: Τι προβλέπει για τους υπαξιωματικούς το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης