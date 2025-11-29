Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
22χρονη στη Βρετανία ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της και κατέληξε στη φυλακή
Η Eleanor Brown περιγράφει πώς η πράξη εκδίκησης οδήγησε σε ποινή φυλάκισης, απώλεια εργασίας και διάλυση της προσωπικής της ζωής, μετά τη δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση
Μια υπόθεση revenge porn στη Βρετανία πήρε δραματική τροπή για την 22χρονη Eleanor Brown, η οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της. Η πράξη εκδίκησης κατέληξε στη σύλληψη, καταδίκη και φυλάκισή της, αφήνοντάς τη χωρίς εργασία και χωρίς σπίτι, ενώ η ίδια δηλώνει σήμερα ότι δεν είχε αντιληφθεί το εύρος των συνεπειών.
Η Eleanor Brown, από το Morley του Δυτικού Γιόρκσαϊρ, δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του πατέρα της σε ιστοσελίδα αγγελιών συνοδών, δημιουργώντας μάλιστα ψεύτικο προφίλ με τα στοιχεία της γυναίκας. Παράλληλα, απέστειλε τις φωτογραφίες στον σύζυγο του θύματος και αποκάλυψε την παλιά σχέση στους οικείους της γυναίκας. Η ενέργεια προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και οδήγησε σε αστυνομική έρευνα, η οποία με τη σειρά της αποκάλυψε το αδίκημα της διανομής προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση.
Τον Οκτώβριο του 2024 το Δικαστήριο του Leeds την καταδίκασε σε τρία έτη φυλάκισης, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε δύο μετά από έφεση. Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «εξαιρετικά εκδικητική και εγωιστική». Η Brown εξέτισε συνολικά 12 μήνες και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι της και παραμένοντας υπό καθεστώς άδειας έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, η 22χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι οι πράξεις της συνιστούσαν ποινικό αδίκημα και πρόσθεσε ότι «τώρα καταλαβαίνει πόσο τρομακτική ήταν η εμπειρία για τη γυναίκα». Περιέγραψε τις συνθήκες εγκλεισμού—23 ώρες την ημέρα στο κελί, περιορισμένη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και έντονο σοκ κατά την είσοδό της στη φυλακή—καθώς και την πλήρη κατάρρευση της προσωπικής της ζωής: έχασε τη δουλειά της, το σπίτι της και μια σχέση έξι ετών.
Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο πατέρας της Brown, Τζεφ, είχε διατηρήσει εξωσυζυγική σχέση το 2012, η οποία αποκαλύφθηκε τρία χρόνια αργότερα. Η Brown, εμφανώς επηρεασμένη από την παλιά υπόθεση, απέστειλε φωτογραφίες στον σύζυγο της πρώην ερωμένης του πατέρα της, δημιούργησε προφίλ σε ιστοσελίδα παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών και συμπεριέλαβε στοιχεία του άνδρα, ο οποίος δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα μέσα σε λίγα λεπτά.
Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι η Brown επικοινώνησε και με την κόρη του ζευγαριού, ενημερώνοντάς την για την παλιά σχέση και απειλώντας ότι «οι φωτογραφίες θα την ακολουθούν για πάντα». Μαρτυρίες ανέφεραν ότι η δράση της συνεχίστηκε με μηνύματα και αναρτήσεις σε διαδικτυακές σελίδες, ενώ ορισμένες ενέργειες φέρεται να είχαν γίνει με την ενθάρρυνση συγγενικών της προσώπων.
Η γυναίκα-θύμα, η οποία δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, δήλωσε ότι η διαρροή των φωτογραφιών προκάλεσε «μόνιμο άγχος», «αίσθημα παραβίασης» και έντονη προσωπική ταραχή. Όπως υπογράμμισε, «ήταν αδύνατο να σταματήσω τον εφιάλτη της διάδοσης προσωπικών μου εικόνων για σεξουαλική ικανοποίηση τρίτων».
Η δημοσίευση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση αποτελεί ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015 και τιμωρείται με φυλάκιση. Η Brown βρίσκεται σήμερα υπό επιτήρηση, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι που καταγράφει την κατανάλωση αλκοόλ έως τον Ιανουάριο, ενώ οποιαδήποτε παραβίαση των όρων θα την οδηγήσει ξανά στη φυλακή.
