Προπονήθηκε με την Εθνική ο Γιάννης - Διαμαντίδης και Παπαλουκάς μίλησαν στους παίκτες - Φωτογραφίες, βίντεο

Διαμαντίδης και Παπαλουκάς, θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ δίπλα στην Εθνική Ομάδα!

The legends are here! Diamantidis and Papaloukas stand by the National Team Always!@FIBA #PantaDipla #OloiMazi #FIBAOQT #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/OVpOACmn2X