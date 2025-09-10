Λάρκιν: «Η εμπειρία μου σε κρίσιμες στιγμές μπορεί να καθοδηγήσει την Τουρκία»
Η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά του FIBA EuroBasket για πρώτη φορά από το 2001, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Εθνική μπάσκετ και ένας από τους βασικούς λόγους της πορείας αυτής είναι ο γκαρντ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν
Ο Λάρκιν, που αναδείχθηκε MVP σε αναμετρήσεις του Eurobasket 2025, έχει μέχρι στιγμής μέσο όρο 14,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ. Στη νίκη της Τουρκίας επί της Πολωνίας στα προημιτελικά, πρόσθεσε 13 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση.
Με τρεις συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague και δύο συνεχόμενους τίτλους το 2021 και 2022, ο Αμερικανός γκαρντ θεωρεί ότι η εμπειρία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική: «Είμαι ένας από τους πιο έμπειρους στην ομάδα και έχω παίξει πολλές φορές υπό πίεση στην καριέρα μου. Νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιος που ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση», τόνισε μιλώντας στο Basketnews.com.
Ο Λάρκιν εξήγησε ότι ο ρόλος του είναι να κρατήσει τους νεότερους συμπαίκτες του συγκεντρωμένους:
«Θέλω να τους μεταφέρω ότι αυτή η στιγμή είναι ευλογία. Μην αφήσετε τη στιγμή να σας καταπιεί. Στο τέλος της ημέρας, το μπάσκετ είναι το ίδιο παιχνίδι που παίζουμε από παιδιά. Μπείτε στο γήπεδο, παίξτε σκληρά, απολαύστε το και αφήστε τα πάντα εκεί. Έτσι δε θα έχετε κανένα παράπονο».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο: «Είμαι 32, σε λίγες εβδομάδες γίνομαι 33, και δεν ξέρω αν θα έχω άλλη φορά την ευκαιρία να αγωνιστώ σε EuroBasket. Θέλω να δώσω τα πάντα και να το εκτιμήσω».
Το μεγάλο ραντεβού με την Ελλάδα
Η Τουρκία ετοιμάζεται για τον ημιτελικό με την Ελλάδα, η οποία απέκλεισε τη Λιθουανία του Βασίλη Σπανούλη. Η προσοχή θα στραφεί φυσικά στη μάχη δύο κορυφαίων: του Αλπερέν Σενγκούν και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Λάρκιν δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον συμπαίκτη του: «Πιστεύω ότι ο Άλπι κάνει το επόμενο βήμα. Έχει αναλάβει τις ευθύνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είτε τον κατατάξεις στους 15, στους 20 ή και στη δεκάδα, ανήκει εκεί».
Και κατέληξε: «Σε κάθε παιχνίδι είναι παρών – σκοράρει, μαζεύει ριμπάουντ, πασάρει, αμύνεται, κάνει καθοριστικές φάσεις. Έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στην ελίτ. Εμείς θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε και ελπίζουμε να μας οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες».
