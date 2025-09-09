Παραδοχή από τον Βαλαντσιούνας: «Η Ελλάδα ήταν πιο δυνατή και καλύτερη από εμάς»
Παρά την σπουδαία εμφάνισή του ο Βαλαντσιούνας δεν μπόρεσε να στείλει την Λιθουανία στους 4
Αν και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε σπουδαία εμφάνιση με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ η Λιθουανία αποκλείστηκε από την Ελλάδα στον προημιτελικό του Eurobasket 2025.
Μετά τον αγώνα ο NBAer της Λιθουανίας είπε:
«Ήταν μια μάχη, η Ελλάδα ήταν πιο δυνατή. Ήταν καλύτεροι από μας και συγχαρητήρια για την πρόκριση. Χάρηκα που παλέψαμε μέχρι το τέλος, δώσαμε μια καλή μάχη. Όλα τα παιδιά ξέρουν τι σημαίνει να φοράνε το εθνόσημο και το κάνουν με χαρά.
Είμαστε πιο δυνατοί ως ένα, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλο και χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Προσωπικά δεν είχα κάποιον πόνο, ο πάγος στον ώμο μου ήταν περισσότερο προληπτικά».
