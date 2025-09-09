Πονίτκα: «Δείξαμε χαρακτήρα σε όλο το τουρνουά, η Τουρκία είναι από τα φαβορί για τον τίτλο»
Ο αρχηγός της Πολωνίας δήλωσε περήφανος για την πορεία της ομάδας στο EuroBasket, ενώ ο προπονητής Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στη μαχητικότητα και την πίστη των παικτών του
Μετά τον αποκλεισμό της Πολωνίας από την Τουρκία στον προημιτελικό του EuroBasket, ο αρχηγός της ομάδας, Ματέους Πονίτκα, και ο προπονητής της, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, δήλωσαν περήφανοι για την πορεία της ομάδας τους στο τουρνουά.
Δηλώσεις Ματέους Πονίτκα: «Είμαι περήφανος για την ομάδα»
Ο Πολωνός φόργουορντ συνεχάρη την Τουρκία για τη νίκη της, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα των αντιπάλων. «Συγχαρητήρια στην Τουρκία, έπαιξαν σπουδαία. Ήξεραν πώς έπρεπε να μας επιτεθούν», δήλωσε. «Εμείς παλέψαμε όσο μπορέσαμε, αλλά χάσαμε. Είναι δύσκολο να πεις κάτι, γιατί είμαι φορτισμένος».
Ο Πονίτκα στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του: «Τα παιδιά στην ομάδα έκαναν κάτι απίστευτο. Πριν το Ευρωμπάσκετ δεν μιλούσε κανένας για μας, αλλά δείξαμε χαρακτήρα σε όλο το τουρνουά και είμαι περήφανος. Η Τουρκία είναι από τα φαβορί για να πάρει το Ευρωμπάσκετ. Εμείς πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε πολλά καλά πράγματα στο μέλλον».
Δηλώσεις Ιγκόρ Μίλιτσιτς: «Αυτή η ομάδα είναι ξεχωριστή»
Από την πλευρά του, ο προπονητής της Πολωνίας, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αναγνώρισε ότι η ομάδα του πάλεψε σκληρά, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά. «Η Τουρκία ξέφυγε στη δεύτερη περίοδο, μπορέσαμε να μειώσουμε, αλλά ένα μεγάλο σουτ του Λάρκιν και ένα λάθος μάς στοίχισαν».
Ο Μίλιτσιτς εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τους παίκτες του, τονίζοντας ότι η επιτυχία τους είναι μεγάλη, δεδομένου ότι λίγοι πίστευαν σε αυτούς. «Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μας για ό,τι πέτυχαν. Αυτή η ομάδα είναι ξεχωριστή, κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει. Πάντα μπαίναμε στο γήπεδο με την πίστη ότι κανένας δεν είναι καλύτερος από μας».
