Πονίτκα: «Δείξαμε χαρακτήρα σε όλο το τουρνουά, η Τουρκία είναι από τα φαβορί για τον τίτλο»

Ο αρχηγός της Πολωνίας δήλωσε περήφανος για την πορεία της ομάδας στο EuroBasket, ενώ ο προπονητής Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στη μαχητικότητα και την πίστη των παικτών του