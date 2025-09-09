Η AS αποθεώνει τον Αταμάν: «Είναι ο Μουρίνιο του μπάσκετ, έχουν τις ίδιες εκρήξεις, τις ίδιες ατάκες, την ίδια επιρροή στις ομάδες τους»
Η ισπανική εφημερίδα AS παρατήρησε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Εργκίν Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει να οδηγήσει την Τουρκία σε διάκριση στο Εurobasket 2025 και έχει μπροστά του το ματς κόντρα στην Πολωνία για τα ημιτελικά (17:00). Με τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού ασχολήθηκε η ισπανική AS που τον συνέκρινε με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Σίγουρα πάντως και δύο έχουν πάρουν σημαντικούς τίτλους κατά τη διάρκεια της προπονητικής τους καριέρας σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο

«Η συμπεριφορά του Αταμάν θυμίζει τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον θρυλικό προπονητή ποδοσφαίρου που εξακολουθεί να προπονεί στα 62 του.

Ο Πορτογάλος, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε , ήταν ένας από τους σημαντικότερους προπονητές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα με πολλές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων Champions League.

Με Πόρτο και Ίντερ. Η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε αντικείμενο συζήτησης, όπως και η ικανότητά του να τραβάει την προσοχή πάνω του, αγνοώντας την κριτική του κόσμου.

Τώρα βρίσκεται στα μικρά πρωταθλήματα, αν και εξακολουθεί να έχει κάποιες επιτυχίες στο όνομά του.

Πλέον είναι σαν... φθαρμένο προϊόν, πολύ μακριά από τον θρύλο που κάποτε ήταν και θα είναι πάντα. Έχει κερδίσει την θέση του στην ιστορία», αναφέρει για τον Μουρίνιο.

«Όλες οι στιγμές με τον Αταμάν θα ήταν μια μεγάλη άσκηση αισιοδοξίας. Οι συγκρίσεις της Euroleague και του NBA , ή η πιθανότητα να προπονήσει μια ομάδα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο τρόπος που χειρίζεται τις συνεντεύξεις Τύπου, ή οι συνεχείς εκρήξεις του. Ο τρόπος που επηρέασε την ψυχολογία της Ρεαλ σαν κόουτς σε Εφές και Παναθηναϊκό.

Αυτά και ακόμα πιο πολλά τα πέτυχε ένας προπονητής που βρίσκεται στο στοιχείο του σε ένα Eurobasket που του ανήκει ψυχή και σώμα.

Η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Σερβία σε έναν πραγματικά σπουδαίο αγώνα, νίκησε τη Σουηδία στον γύρο των 16 για να συναντήσει την Πολωνία στα προημιτελικά σήμερα. Και ναι, όλα τελειώνουν και δεν μετράνε πάντα το ίδιο.

Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πικάντικες δηλώσεις, υπερβολικές χειρονομίες και άφθονο θεατρικό έργο. Όπως με τον Μουρίνιο», τόνισε για τον Αταμάν.


