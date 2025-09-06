Eurobasket 2025: Δύσκολα στα προημιτελικά η Τουρκία του Αταμάν, 85-79 την Σουηδία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Δύσκολα στα προημιτελικά η Τουρκία του Αταμάν, 85-79 την Σουηδία - Βίντεο
Κορυφαίος και πάλι ο Σενγκούν με 24 πόντους - Η Τουρκία θα παίξει με τον νικητή του Πολωνία-Βοσνία
Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Σουηδίας με σκορ 85-79, με κορυφαίους τους Αλπερέν Σενγκούν και Τσέντι Όσμαν.
Τουρκία-Σουηδία: Το ματς
Οι Σουηδοί έκαναν εκπληκτικό ξεκίνημα σουτάροντας 7/7 δίποντα και 2/3 τρίποντα για το 15-20 με τον Μέλβιν Πάντζαρ. Λίγο αργότερα, ο Τσέντι Όσμαν έκανε δεύτερο φάουλ, ο Αταμάν τον άφησε στο ματς και ο Πέλε Λάρσον τον «χτύπησε» αμέσως. Του πήρε το τρίτο φάουλ ωστόσο ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έμεινε στο ματς, σημειώνοντας 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο που έκλεισε στο 20-23 για τους Σουηδούς.
Σε αυτό το διάστημα , η Σουηδία είχε έξι ασίστ και κανένα λάθος απέναντι στην Τουρκία που έβρισκε λύσεις με το μακρινό σουτ και έπαιρνε δεύτερες ευκαιρίες με τα επιθετικά ριμπάουντ. Παρ’ όλα αυτά, δεν έπαιξε με συνέπεια ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα, με αποτέλεσμα η Σουηδία να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Τα τρία γρήγορα φάουλ του Όσμαν και το γεγονός ότι ο Σενγκούν είχε 3/10 σουτ, μαζί με οκτώ ριμπάουντ, είχαν φέρει την Τουρκία σε μειονεκτική θέση μετά από 20' αγώνα (37-42).
Η Σουηδία ήταν αποφασισμένη να κυνηγήσει την υπέρβαση, παίζοντας δίχως άγχος και αυτό την έκανε επικίνδυνη. Ωστόσο, οι Τούρκοι έκαναν επιμέρους σκορ 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου και ο Σενγκούν ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-53 στο 29’. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της και σούταρε με καλά ποσοστό αλλά η Σουηδία έκανε την ύστατη προσπάθεια, φέρνοντας το ματς στα ίσα με τον Χάκανσον (76-76, 38’)!
Pelle Larsson is a BALLER. 🔥#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/WYgDO49iE3— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
Alperen Sengun's eurostep is a thing of beauty. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/pUlNmJvbqi— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
The energy Turkiye 🇹🇷 needed. Adem Bona comes off the bench and starts SWATTING everyone 🖐#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/1eyqmVsRhR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
Ο Σενγκούν το πήρε πάνω του στις τελευταίες επιθέσεις της Τουρκίας, κάνοντας το 83-79 από τη γραμμή των βολών ενώ ο Σέιν Λάρκιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη με 85-79.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγη: www.gazzetta.gr
