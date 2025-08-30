EuroBasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία 88-107: Ασταμάτητη, πέρασε... αέρα στη φάση των «16»
Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι μίας μεγάλης ημέρας για το EuroBasket 2025, η Γερμανία και η Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το πρώτο «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, τα «πάντσερ» δείχνοντας για μία ακόμη φορά το πόσο εντυπωσιακά μπορούν να γίνουν, επιβλήθηκαν με 107-88.
Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Γερμανίας στο τουρνουά όπου μέτρησε 100+ πόντους στην επίθεση, ενώ παράλληλα μέτρησε 19/35 τρίποντα, φτάνοντας δηλαδή το 54%.
Λιθουανία – Γερμανία: Το ματς
Η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει πιο δυνατά στο παρκέ, ωστόσο στα μισά της πρώτης περιόδου η Λιθουανία βρήκε τα πατήματά της και μείωσε σε 10-9. Έχοντας την ορμή, οι Λιθουανοί έκαναν και την ανατροπή αλλά τα «πάντσερ» δεν άφησαν το... πόδι από το γκάζι και με μπάζερ μπίτερ του Μαοντού Λο, έφτασαν στο 32-20.
Στη συνέχεια, η Γερμανία συνέχισε να είναι εντυπωσιακή και ενώ πρόσφερε θέαμα μπορούσε να κρατήσει τη διαφορά σε απόσταση περίπου 10 πόντων ενώ στα 4:05 πριν από το τέλος, είχε 8/12 τρίποντα. Η Λιθουανία, συνεχίζοντας με τον δικό της ρυθμό μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά του +15 και την έριξε στο -5. Τελικά οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να φτάνει στο 55-47.
Με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ, η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει ξανά αποφασισμένη να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει τη διαφορά μέχρι και στους 19 πόντους αλλά η Λιθουανία δεν τα παράτησε και μείωσε τη διαφορά, με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου να βρίσκει τις ομάδες στο 83-72.
Εκεί η Γερμανία συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Η απόσταση παρέμενε στα ίδια επίπεδα και τα «πάντσερ» επέβαλλαν τον δικό τους ρυθμό. Από τα μέσα της περιόδου και μετά έφτασαν στο +20 και τελικά μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη – πρόκριση με 107-88.
Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107
