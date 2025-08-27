Το μήνυμα του Γκάλη για το Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας, καλή επιτυχία
Οι ευχές του θρυλικού Νίκου Γκάλη στην Εθνική μπάσκετ που αρχίζει την Πέμπτη τους αγώνες της στο Eurobasket
Το Eurobasket ξεκίνησε αλλά η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη το βράδυ (21:30) της Πέμπτης.
Απέναντι της θα τεθεί στο κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού η εθνική Ιταλίας και στόχος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι να ξεκινήσει με το δεξί.
Όλοι οι Έλληνες περιμένουν την πρεμιέρα και ένας από αυτούς είναι φυσικά και ο Νίκος Γκάλης. Ο θρυλικός «γκάνγκστερ» που κέρδισε με την Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο το 1987 και το ασημένιο το 1989 ευχήθηκε μέσω των social media στην ομάδα.
Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη
«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας».
🏀 Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο #EuroBasket2025— Nick Galis (@NickGalis6) August 27, 2025
Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας 🇬🇷 είναι η Ομάδα μας. #pantadipla #NickGalis #basketball #legacy pic.twitter.com/9k2Nazghb5
