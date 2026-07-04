Οι αριθμοί «υποκλίνονται» στον Κωστούλα – Άφησε πίσω όλη την Ευρώπη!

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα όχι μόνο με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο, αλλά και με τους αριθμούς που τον συνοδεύουν