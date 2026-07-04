Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Οι αριθμοί «υποκλίνονται» στον Κωστούλα – Άφησε πίσω όλη την Ευρώπη!
Οι αριθμοί «υποκλίνονται» στον Κωστούλα – Άφησε πίσω όλη την Ευρώπη!
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα όχι μόνο με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο, αλλά και με τους αριθμούς που τον συνοδεύουν
Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός φιγουράρει στην κορυφή μίας ιδιαίτερα σημαντικής στατιστικής κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Scouting Stats για τη σεζόν 2025/26 στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Κωστούλας είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά 90 λεπτά, καταγράφοντας 5,25 σουτ κατά μέσο όρο. Πρόκειται για επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας, πάνω από καταξιωμένους επιθετικούς που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Το εντυπωσιακό είναι πως ο Έλληνας φορ δεν ξεχωρίζει μόνο για τη συχνότητα με την οποία απειλεί τις αντίπαλες εστίες. Σε δεύτερη στατιστική ανάλυση του Scouting Stats, που συγκρίνει το xG ανά τελική προσπάθεια με τον συνολικό αριθμό των σουτ, ο Κωστούλας βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, επιβεβαιώνοντας πως συνδυάζει μεγάλο όγκο εκτελέσεων με προσπάθειες που προέρχονται από ποιοτικές θέσεις μέσα στο γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Scouting Stats για τη σεζόν 2025/26 στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Κωστούλας είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά 90 λεπτά, καταγράφοντας 5,25 σουτ κατά μέσο όρο. Πρόκειται για επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας, πάνω από καταξιωμένους επιθετικούς που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Το εντυπωσιακό είναι πως ο Έλληνας φορ δεν ξεχωρίζει μόνο για τη συχνότητα με την οποία απειλεί τις αντίπαλες εστίες. Σε δεύτερη στατιστική ανάλυση του Scouting Stats, που συγκρίνει το xG ανά τελική προσπάθεια με τον συνολικό αριθμό των σουτ, ο Κωστούλας βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, επιβεβαιώνοντας πως συνδυάζει μεγάλο όγκο εκτελέσεων με προσπάθειες που προέρχονται από ποιοτικές θέσεις μέσα στο γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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